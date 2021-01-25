周一英國傳媒熱傳，英超球會車路士已決定解僱領隊林柏特，並有可能在24小時內官宣，更有傳早前離開巴黎聖日耳門的德國教頭杜曹將會是接任人選。

雖然周日林柏特才在英足盃主場以3:1擊敗盧頓晉級，但有傳球隊的管理層對球隊近期的表現不滿意，決定在24小時內解釋林柏特，令他將會成為阿巴莫域治管治下第10位被炒的領隊。據悉車路士的球員已經被告知，今天無須前往訓練場。

林柏特上季重回車路士接手沙里擔任領隊，當時球隊因受轉會禁令影響未能買人，球隊只能重用年輕球員應付賽季，結果卻掀起了一場青春風暴，雖然英足盃決賽飲最後以第四名完成球季。今季車路士亦大肆擴軍，花超過2億鎊簽下多名新兵，被視為聯賽冠軍的挑戰者，可惜球隊表現未如理想。藍軍在近11場賽事僅贏4場，聯賽排名更降至第9名。根據Opta數據，林柏特領軍的57場聯賽中，平均只有1.67分，是車路士領隊中英超得分第四低的領隊，此外，球隊在他領軍下每場失1.35球，亦是球會最差的紀錄。

而根據外國賠率網站顯示，目前接手領隊大熱時早前離開巴黎聖日耳門的德國教頭杜曹，有3倍，而第二熱門是前祖雲達斯教頭艾歷尼。

下任車路士領隊人選賠率：

1.杜曹（德國） 3倍

2.艾歷尼（意大利） 8.5倍

3.舒夫真高（烏克蘭）9倍

4.賓尼迪斯（西班牙）10倍

5.尼高斯曼（德國）11倍

6.哈辛赫圖（奧地利）11倍

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