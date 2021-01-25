就在車路士英足盃第四圈淘汰盧頓後未夠24小時，球隊就決定解僱主帥林柏特。消息一出震驚球圈，而名宿連尼加就指車路士解僱林柏特的決定「荒謬至極」，更轟過去車路士一直未有給予領隊充份時間，球會從未曾過去的經歷中學習。

在林伯被炒的消息傳出後，網上的意見就分成兩派，一部份球迷認為車路士已經給予林伯充足的時間，更指他帶隊以來仍未有清晰的戰術理念，表現令球迷失望。但亦有部份球迷認為，今夏車路士豪花2億鎊買入多位球員，理應需要更多時間讓球員融入，同時林伯亦需要時間了解每位球員的特質，加上今季各支球隊同樣問題多多，若只因近8場聯賽輸5場就辭退林伯實在過於草率。

而名宿連尼加就批評車路士，更指解僱林柏特的決定荒謬，「因為他執教以來的第一個低潮而解僱他，我認為這是荒謬至極。太多的新球員加盟之下，你總要有時間讓他們融入，耐性在這項體育中是難得且可貴的美德，但他們總是學不會。」

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！