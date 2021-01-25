巴丁球隊帕爾馬斯周日遇上空難，小型飛機上六人全部不幸身亡，令人悲痛之餘亦難免想起2016年11月底在出發往比賽途中飛機墜毁、有多名職員及球員罹難的巴西球會查比高恩斯。

回顧過去，球壇空難並不罕見，包括多年前令曼聯大受打擊的慕尼黑空難。1958年2月6日，曼聯在歐聯前身的歐冠盃8強次回作客賽和貝爾格萊德紅星3:3、兩回合計以5:4淘汰對手晉級4強後乘飛機回程，途中在慕尼克機場加油，惟飛機在重新起飛時在佈滿冰雪的跑道上失事，機上23人死亡，包括曼聯八名球員和三名職員。

近年，查比高恩斯的空難事件亦令人印象深刻。2016年11月28日，查比高恩斯前赴哥倫比亞準備參加南美球會盃決賽時發生空難，機上77人只有6人生還，其餘71人全部罹難，多名不幸身亡的職球員中包括了19名球員。

英超李斯特城班主、泰國富商維猜（Vichai Srivaddhanaprabha），2018年10月27日在李城主場賽和韋斯咸的比賽後，離開皇權球場時所乘直升機在起飛後失控墜毀，機上5人包括維猜全部喪生。2019年1月，剛由法甲南特落實轉投卡迪夫城的28歲阿根廷前鋒伊美利安路沙拿（Emiliano Sala），前往英國途中所乘小型飛機在飛越英倫海峽時飛機墜海，及後打撈到的一具屍體證實為沙拿。

另外，去年1月26日，NBA湖人名宿拜恩（Kobe Bryant）與女兒吉安娜所乘直升機於洛杉磯市郊墜毀而一同遇難，機上另外七人包括乘客和機組人員亦全部身亡，令人惋惜。

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