上周六NBA常規賽，雖然勇士作客以108:127不敵爵士，被對手取得八連勝，但「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）再創下個人新里程碑。今場投進五個三分球的居里，職業生涯累積射入2,562個三分球，超越名宿米拿（Reggie Miller）登上聯盟三分榜第二位。現時只是32歲的咖喱仔，大有機會在約一年之後超越「雷槍」阿倫（Ray Allen），成為NBA史上三分王！

賽前，咖喱仔生涯三分球已累積射入2,557球，距離三分榜第2位的米拿只差3球。結果咖喱仔在上半場便已達標投進三個三分，追平了米拿的2,560球三分紀錄。下半場開賽不久，他再在右邊底線命中三分球超越前輩，全場共射入五記三分，生涯累積射入2,562球三分，超越米拿登上三分榜第二位。米拿賽後亦特意在twitter祝賀咖喱仔說：「我坐在家裏最好的位置，看過你很多場比賽，只能說很出色！恭喜你，但工作尚未完成的，阿倫正在等候你啊！」

預計100場後趕過阿倫

咖喱仔與目前榜首的塞爾特人名宿阿倫（2,973個三分球），只差411球三分，以他場均投進4.1球三分的進度，預計只需再打100場就能超越阿倫。雖然今季常規賽因疫情縮減至72場，以勇士現時僅餘下56場，咖喱仔只要保持水準，便可望在21/22球季登上三分榜榜首。值得一提的是，米拿18年職業生涯用了1,389場賽事創造三分紀錄，但在近年的「大三分時代」趨勢下，咖喱仔只是用了715場，32歲的他只是踏入生涯第12個球季。

文：華弟