14年德國世盃冠軍成員、前多蒙特球員哥斯基奧斯周日宣佈，以32歲之齡正式結束職業生涯高掛球靴。

這名前德國國腳最初只在多蒙特當地的地區聯賽效力，年輕時曾加盟過多蒙特，但由於身材太過瘦弱，於14歲時曾被多蒙特放棄。幸哥斯基奧斯轉投艾倫後，08/09年跟隨該隊升上德乙，並在該季攻入12個入球，被《踢球者》選為年度最佳11年，出色的表現再次獲得多蒙特招手。

雖然哥斯基奧斯腳法一般，但勝有速度、夠勤力，兼且能勝任兩翼甚至兩閘位置，通天老倌的特質使他能在多蒙特佔有一席之地，並協助蜜蜂兵團贏過10/11及11/12年德甲冠軍，更成功入選德國國家隊參與14年世界盃，雖然哥斯基奧斯在世界盃決賽周未有一分鐘上陣時間，但他亦足以成為23名德國世盃冠軍成員之一，名留青史。

隨著哥斯基奧斯年紀漸大，體能速度不及當年，15年夏天離開多蒙特後曾效力過加拉塔沙雷、史特加及達斯泰特，但表現均未如理想，18年夏天年僅30歲的他，更要淪落至轉投德丙球會烏特根，在去年10月被解約後更一直冇班落，最終年僅32歲就宣佈退役，但他的職業生涯亦總算得過到一剎那的光輝。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！