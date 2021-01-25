近年本地體壇屢次傳出性騷擾及性侵醜聞，從2017年跨欄女將呂麗瑤的「#metoo」事件，到去年長跑好手紀嘉文被指涉性侵，情況令人關注。平等機會委員會（平機會）周一（25號）發表研究報告，指79間體育總會中有近九成設有反性騷擾政策及行為守則，比例有顯著上升，同時宣佈即日開設熱線，讓市民就反性騷擾議題作查詢。

平機會就體育總會制定反性騷擾政策的情況發表研究報告，指出截至去年十月，79間體育總會中有71間（近九成）設有相關政策及行為守則，當中60間為受資助總會（100%）及11間為自資總會（58%），較2014年只有兩成七有回應體育總會有相關政策數字顯著提升，同時反性騷擾資訊透明度、要求準僱員及教練接受性罪行定罪紀錄查核（SCRC）等情況亦有所改善。不過，平機會關注有部份總會在政策中忽略「不會因真誠投訴而受到處分」、「處理投訴人員的姓名及聯絡資料」、「預防性騷擾措施」等必要元素，或削弱政策成效。

研究報告提出多項建議，包括委任指定人員「性別課題聯絡人」確保總會執行相關政策、民政局在體育界建立「性別課題聯絡人網絡」等。平機會總政策、研究及訓練主任林潔儀特別提及地區體育會在培訓精英運動員上有重要角色，建議將網絡擴展至地區體育會，保障年輕運動員。

另外，平機會同時宣佈開設反性騷擾熱線，由新成立的反性騷擾事務組職員專責相關事務。熱線今日起啟用，除一般法律條文查詢外，亦會就公司及機構制訂反性騷擾政策作出建議，以及提供輔導、治療或情緒支援服務資訊。不過，高級平等機會主任（反性騷擾事務組）蘇家盈強調熱線只屬查詢渠道，在現行法例下市民仍要以書面形式向平機會作正式投訴。

平等機會委員會反性騷擾熱線

電話：2106 2222

服務時間：星期一至五（公眾假期除外）早上8時45分至下午5時45分

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