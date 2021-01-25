西甲榜首隊馬德里體育會周日在先失一球下，憑祖奧菲歷斯、34歲生日的蘇亞雷斯及安祖哥利亞各建一功，於主場以3:1反勝華倫西亞，取得聯賽七連勝，少賽一場下以7分領先第二位的皇家馬德里。

華倫西亞今仗於11分鐘由烏洛斯拉錫射入世界波而領先。23分鐘，湯馬士林馬為馬體會開出右路角球，祖奧菲歷斯射入為球隊追成1:1。

換邊後這名葡萄牙球星於54分鐘交出助攻，接應的烏拉圭前鋒蘇亞雷斯順利破網，以入球賀自己的34歲生日，助馬體會超前成2:1。阿蘇入球後，今季在西甲上陣15場已射入12球，與西維爾的安尼斯利在射手榜並列領先。

戰至72分鐘，後備上陣的安祖哥利亞接應馬高斯洛蘭迪在禁區右路底線回傳近射得手，馬體會得以反勝華倫西亞3:1。在西甲七連勝的馬體會目前18戰得47分，領先多賽一場排第二的皇馬7分，同日以2:0擊敗艾爾切的巴塞隆拿19戰得37分排第三，20戰得20分的華倫西亞繼續排第14位。

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