在車路士領隊繼任者的問題上，外界盛傳的兩大熱門人選杜曹和尼高斯曼都屬於德系少帥，相信藍戰士如果由德國教頭領軍的話，對於激活隊中的兩大貴價新兵將會有一定幫助。

迪姆華拿和夏維斯都是車路士今季的重點引援，不過兩位德國球員上半季的表現頗為低迷，遭外界猛烈抨擊。因此在林柏特下台後，車路士在考慮新帥的條件上，餘了需要有一定的實績之外，能否激活上述兩位新援同樣是一大重要因素。

去年底被巴黎聖日耳門辭退的杜曹現時仍未有任何新工作，自由身的狀況無疑是最能吸引車路士的地方，除此之外，這位德國教頭過去亦先後執教過緬恩斯和多蒙特等德甲球隊，曾經與現時效力車路士的基斯甸普列錫合作，對德國球員亦相當熟悉，自然成為了繼任大熱。

而現時執教RB萊比錫的尼高斯曼亦是另一熱門人選，現年僅33歲的他過去幾年已經在德甲證明了自己的實力，而他的少帥身份和思維亦對車路士的年青化有很大幫助。更重要的是，尼高斯曼上季曾經與迪姆華拿合作過，華拿上季在尼高斯曼的帶領下，創下了個人單季入球的新高，假如說尼高斯曼擁有華拿的「使用說明書」亦絕不為過。不過車路士是否願意付出龐大的違約金，從萊比錫手中「搶人」，卻成為了最大的障礙。

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