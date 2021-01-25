拿玻里周日在意甲作客維羅納，雖然有夏榮羅辛奴開賽不足9秒便閃電破網，但球隊未能力保勝果，最終被主隊後來居上以3:1反勝。

墨西哥翼鋒夏榮羅辛奴於開賽後8.95秒，便藉維羅納的費達歷高迪馬高解圍失誤而率先破網，助拿玻里領先1:0。這記入球是拿玻里隊史最快入球，在意甲則是歷來第三快入球。意甲最快入球紀錄是2020年AC米蘭的拉菲爾利亞奧在對薩斯索羅之役開賽6.8秒的入球，其次是2001年前皮亞琴察前鋒樸治在對費倫天拿一役開賽8.9秒的入球。

維羅納雖然早早便落後，但費達歷高迪馬高其後將功補過，於34分鐘接應法拉奧尼傳送後近射得手，為主隊追成平手，完半場兩隊踢成1:1。

換邊後，維羅納於62分鐘由安東連巴拿克射入超前成2:1的一球，到了79分鐘，薩卡尼接應達高拿索域助攻後近門頂入，協助維羅納後來居上以3:1戰勝上周中在意大利超級盃不敵祖雲達斯的拿玻里。拿玻里目前18戰敀4分在聯賽榜第六位，少賽一場下落後榜首的AC米蘭9分。

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