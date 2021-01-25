曼聯周日憑後備上陣的般奴費南迪斯（B費）在78分鐘射入奠勝入球，於主場以3:2淘汰利物浦而打入英格蘭足總盃第5圈。領隊蘇斯克查賽後透露，B費在賽前一日曾經加操罰球45分鐘，而B費則表示，隊友卡雲尼在他主射罰球前有給予他建議。

蘇斯克查賽後大讚B費射入的罰球非常出色，他並透露︰「昨日他做了很多練習。因為當他翌日要正選上陣，我會在操練後要他離開，不能額外練罰球。昨日他知道不是正選，操練後他再練習了半小時、45分鐘，我不知道多久，但這奏效了而且很成功。我相當有信心，只要他有機會便會取得入球。」

贏波功臣B費表示︰「我很開心因為我們贏了。最重要是晉級下一圈，我認為是誰入球沒有關係，當然如果是我入球我肯定會高興。我為這類入球作出了很大努力，我嘗試，而這一球很出色。在主射罰球前，卡雲尼對我說嘗試向守門員一旁勁射，我試了而它很成功。」

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