周日阿仙奴正式宣佈，效力球隊長達七年半的中場奧斯爾正式離隊，加盟土超班霸費倫巴治。而就在消息正式公開後，奧斯爾亦在個人Twitter之上發表公開信，指自己早已將阿仙奴當成自己的家，同時感謝當日領隊雲格將他帶到阿仙奴並且非常信任自己，最後更指自己永遠是槍手一份子，永遠支持阿仙奴。

2013年，阿仙奴以4,200萬鎊（約4.4億港元）的高價從皇家馬德里轉投阿仙奴，加盟七年半以來為球隊上陣超過250場，射入44球兼攻出77次助攻。雖然不時被質疑落場態度懶散，但奧斯爾亦曾經為阿仙奴贏得四次足總盃冠軍。在公開信中，這位德國中場就指實在難以將多年的情感單單用一封交代清楚，「自我加盟球隊，球隊上下就接納我為一份，我們亦擁有難以置信的球迷。」

他亦在信中感謝讓他加盟阿仙奴的前領隊雲格，「我感謝雲格一直以來的信任，我在北倫敦成長，這個地方我叫他為家，我永遠不會忘記一起走過的時光，終結了球隊九年無冠的時間。」

雖然由今季開始，奧斯爾就被阿迪達所棄用，他亦承認過去一段時間實在不容易，「如同其他球員一樣，我希望每一分鐘都可以參與，但生命中總有些不如人意，而我亦嘗試用正面的態度看待，我在後備席上支持球隊，我希望成為這個地方的一份子。」

雖然最終雙方不歡而散，但奧斯爾仍然表示，自己永遠心繫阿仙奴，「很高興看到年輕球員升上一隊。在球場上聽到球迷高唱自己名字，穿起球衣的每一個瞬間，都會永藏在我心裡。我的阿仙奴球員身份已經成過去，但這不代表我與球會的關係就此告終，我永遠是槍手的一份子，永遠支持阿仙奴。Ya Gunners Ya！」

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！