車路士領隊林柏特因戰績不佳被炒，觀乎他執掌藍戰士的一年半戰績，首季在球會被禁止增兵下，仍能保持52%的勝率，力保前四獲得今季歐聯資格。然而去夏花費超過2億鎊大肆增兵後，車路士今季戰績不進反退，未能成為爭霸份子之餘，今季英超勝率更低見42%，特別是鐵血藍軍在他領導下每場失1.35球，亦是球會最差的紀錄，終令班主阿巴莫域治失去耐性。

根據OptaJoe的統計，林柏特帶領的車路士，於英超場均積分只有1.67分，是球會英超史上場均積分第四低的領隊，僅比起荷杜、波特菲爾德及古列治為好（見附表一）。

但如果單計自03年油王阿巴莫域治入主後，林柏特更屬12名領隊之中，場均積分最差的領隊（見附表二），比起油王入主後最短命的主帥、11年夏天領軍車仔的波亞斯，雖然後者的勝率只得48%，比起林柏特一季半的49.1%勝率為低，然而波亞斯於英超場均積分仍有1.7分，林柏特比他還要少0.03分。

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附表一

車路士歷任領隊場均積分最差排行榜

第一位

荷杜：122場（場均1.27分）

第二位

波特菲爾德：29場（場均1.28分）

第三位

古烈治：63場（場均1.65分）

第四位

林柏特：57場（場均1.67分）

第五位

波亞斯：27場（場均1.7分）

只列前五

資料來源：OptaJoe

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附表二

油王阿巴莫域治入主後

車路士領隊英超戰績排名

第一位

格蘭：32場（場均2.31分/勝率：69%）

第二位

摩連奴：212場（場均2.19分/勝率：66%）

第三位

干地：76場（場均2.14分/勝率：67%）

第四位

安察洛堤：76場（場均2.07分/勝率：63%）

第五位

賓尼迪斯：26場（場均1.96分/勝率：58%）

第六位

史高拉利：25場（場均：1.96分/勝率：56%）

第七位

軒迪克：34場（場均：1.94分/勝率：53%）

第八位

沙利：38場（場均：1.89分/勝率：55%）

第九位

迪馬堤奧：23場（場均：1.83分/勝率：52%）

第十位

雲尼亞里：146場（場均：1.82分/勝率：52%）

第十一位

波亞斯：27場（場均：1.7/勝率：48%）

第十二位

林柏特：54場（場均：1.67分/勝率：49%）

資料來源：互聯網

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