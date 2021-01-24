【本報訊】港超聯停操停賽兩個月，球會叫苦連天，但政府對此不聞不問。足總董事陳志康（小圖）表示，足總已將港超聯隔離復操賽計劃書遞交相關部門，但至今未有任何回應，決定權始終在政府。

「點解踢波no way，年宵就ok？」，進一步打擊體育界，當中足球更是重災區，職業隊只能維持有限度訓練，至今連復操時間表也沒有，各足球學校的訓練班全停，但政府無視業界慘況。

前港隊代表、現足總董事陳志康回應港超聯停操停賽時表示，足總在港超聯停擺後一直有向政府爭取，如何隔離訓練，之後閉門復賽的計劃早已交政府，但因疫情問題，政府一直未有回應。

他說：「足總在去年12月，聖誕節前的董事會討論過如何做足安全檢疫，以求令到政府覺得方案可行，包括每周一檢，賽前兩日再檢，另外亦有研究球員往返訓練場地與住所的交通安排等，計劃及報告早已交到政府。」他相信參與賽事的職球員經過檢測後作賽，受感染風險應比市民到球場逛花市買年花為低。

他續稱，足總一直有向政府爭取，要做的已做了，奈何決定權始終是在政府手上，這刻對職業足球來說確實無助，球員、教練及老闆不知道要停到何時才有機會復操復賽：「如可復賽，能否在原定的6月完成賽季存在疑問，到真的復賽是否又要更改賽程及賽制，先完成聯賽，再商討調整未展開賽事賽制，這都需要研究。」