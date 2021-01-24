周一英足盃第四圈賽事，熱刺作客英冠球隊韋甘比，客軍兵源充足，料今仗收起哈利卡尼及孫興民等人，改派加里夫巴利、赫特等上陣，仍足以大勝早前爆發武肺、狀態沒保證的英冠隊韋甘比，熱刺讓球半/兩球捧上盤。（球賽編號：星期一5； 無綫myTV Super902台明日3:45am直播）

近期已重返正軌的熱刺，將要迎來本月第六場賽事，由於賽程頻密，料領隊摩連奴將會收起卡尼等部份主將，但並不代表熱刺不重視盃賽。上一圈就算作客業餘球隊馬連，摩佬賽前已表明會尊重對手，結果半力出擊半場已領先對手四球，最終大勝5:0晉級。

盃賽場均入2.9球

事實上，現位處英超前列的熱刺，今季仍能分身殺入英聯盃決賽及歐霸盃32強，很大程度歸功於卡路士雲尼斯奧斯、赫特這批盃賽主力。或者有人擔心熱刺收起卡尼、孫興民等人後會火力下降，但觀乎熱刺今季的盃賽數據，在英聯盃、歐霸盃及英足盃至今合共進行了13場賽事，取得10勝2和1負佳績之餘，更狂轟38球，場均攻入2.9球，包括英聯盃8強與4強賽事都以2球差距擊敗英冠的史篤城及賓福特晉級，今仗面對英冠最弱的韋甘比，熱刺這批實力不錯的盃賽球員，將可再次大開殺戒。

韋甘比英冠包尾僅三勝

對手韋甘比上圈雖以4:1勇挫普雷斯頓晉級，但隨後該隊爆發武漢肺炎疫情，最近三場英冠聯賽都要取消，直至上周四球員們才重返訓練場，狀態成疑，領隊恩斯禾夫更坦言未能「夫添」出擊。

談到韋甘比最為人熟識的，要數到被喻為近年球壇最強壯的球員、體重達220磅的「野獸」艾堅芬華。這名已經38歲的中鋒，以往在低組別球會效力仍能憑佔優體 型在前線爭取入球，但今季首戰英冠踢了19場賽事仍未開齋，近期更已失去正選。球隊今季升上英冠後亦苦苦掙扎，23場聯賽僅3勝敬陪末席，足證實力不足以在英冠立足，更遑論想越級挑戰、一向重視盃賽力爭打破冠軍荒的熱刺，相信實力佔優的客軍今仗可大勝晉級，熱刺讓球半/兩球照捧上盤。

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