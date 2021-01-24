明天就是拜恩（Kobe Bryant）離開一周年。雖然說久不久，但當日的震驚和悲哀，如今應已沉澱。Kobe若在天有靈，以他的性格也絕不希望看見我們沉浸在憂傷中，而應該想着他留下的軌跡，努力走自己的人生道路。因此趁紀念之際，我最近又把他的生前遺著《曼巴精神》（Mamba Mentality）找了出來重讀。

這書雖是大部頭畫冊，但除了珍貴的照片集，實際文字並不長，Kobe的文筆亦很簡樸。它的價值，就在於一個身處世界最高舞台的人，一心要追逐歷史巔峯，拚戰了20年的親筆自白，裏面所說的，全都真正實踐過。

書裏Kobe承認，最初在twitter使用#MambaMentality這hashtag，本來只想令人容易記憶，卻漸漸發展為一個具有實質意義的象徵。每當看見有人使用它，並從中得到啟發，都令Kobe覺得自己付出的一切汗水光陰格外值得。

書中記述了很多Kobe與不同人的交往，從戰友、教練、球場死敵到身邊的治理人員都有。值得他寫的人有個共同特質：全都具有「專業」精神，思想正面，遇事只會尋找解決方法而非藉口，一心把本業做到極致。Kobe只讓這樣的人包圍自己，而不想浪費時間在思想負面和缺乏意志的人身上。

每當遇上重大挫折，Kobe唯一思考的是「我現在應該幹甚麼」。他的態度很簡單：我此刻在A點，想要到達B點，就拚命去研究怎樣走，並且馬上出發。18歲在季後賽射了幾個Air Ball令球隊落敗，當晚他就一個人瘋狂練習投射；2009年右手食指重傷，他每天苦練一千球改用中指放球，直至習慣變成新射姿；快將35歲時撕斷阿基里斯腱，他更形容是「個人的額菲爾士峯」，把復出當成人生一次征戰。

「曼巴精神」是甚麼？一言總結，其實就是心無旁騖，把你有限的生命，活得最旺盛，如此而已。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報