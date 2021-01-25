英國《每日郵報》報道，今季深受中堅傷患問題困擾的利物浦，正考慮簽入剛被阿仙奴解約的希臘中堅柏柏斯達夫普路斯，以解決紅軍的中堅荒問題，加上Papa昔日在多蒙特曾與時任利物浦領隊高普合作，相信將不難適應紅軍的戰術。

利物浦今季先後有雲基爾雲迪積克及祖高美斯兩名正選中堅重傷，另一中堅祖爾麥迪比亦經常因傷缺陣，令領隊高普要將中場法賓奴利華利斯，甚至隊長佐敦軒達臣移到中堅位置當臨時替工，周日英足盃「雙紅會」大戰，利物浦改派19歲中堅里斯威廉斯上陣，結果表現難登大雅之堂，不少紅軍球迷紛紛呼籲球會簽下新中堅解決困境。

結果紅軍最新看中了希臘中堅柏柏斯達夫普路斯，這名32歲球員上周才與阿仙奴終止合約，目前是自由身，原來他是一名經驗豐富的中堅，對上兩季曾為阿仙奴上陣過69場賽事，不料今季領隊阿迪達卻將他與奧斯爾一同雪藏，最近紛紛將二人踢走。

剛巧紅軍正值欠缺中堅人手，而柏柏斯達夫普路斯正是於13年夏天，被當時仍是多蒙特教練的高普，花費了950萬歐元將他買入，此後雙方合作了兩個球季，故Papa與高普彼此可謂互相了解。不過報道指出，目前利物浦只是聯絡了對方詢問狀況，仍未正式展開談判，事關有傳柏柏斯達夫普路斯正與家鄉球會奧林比亞高斯聯繫。

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