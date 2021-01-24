拜仁慕尼黑周日憑湯馬士梅拿梅開二度，於德甲作客以4:0大炒榜尾的史浩克04，為球隊射成2:0的羅拔利雲度夫斯基，成為了德甲史上首位連續八場客場士哥的球員，門將紐亞則是第197場保持不失球，打破了簡尼保持的德甲紀錄。

衛冕的拜仁今場作客面對受到降班威脅的史浩克04，兩隊初段互有攻守，主隊的馬克烏夫於11分鐘有大好入球機會，但其頭槌攻門被紐亞以腳擋出。33分鐘，已逐漸控制戰局的拜仁由湯馬士梅拿接應甘美治傳送後近門頂入，助球隊半場領先1:0。

換邊後，甘美治於54分鐘再助攻予羅拔利雲度夫斯基，後者成功破網，對史浩克連續11場有士哥的這名波蘭球星，射入個人今季第23個聯賽入球，並成為德甲史上第一位連續八場客場入波的球員。

史浩克04門將費文今場作出了多次撲出，但戰至88分鐘終再失守。甘美治在右路近底線開罰球傳中，梅拿以頭槌再建一功，拜仁領前至3:0。完場前，阿拉巴接應京士利高文傳送後遠射破網，協助拜仁以4:0大炒史浩克。拜仁的紐亞在德甲第197場不失球，超越了簡尼而成為德甲不失球場數最多的門將，而紐亞只是比賽了423場，之前的紀錄保持者簡尼是需要557場。

目前，拜仁18戰得42分高踞榜首，領先第二位、上周六意外以2:3不敵尾二緬恩斯的RB萊比錫7分，僅得7分的史浩克繼續在聯賽榜包尾。

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