J布朗（Jaylen Brown）在第三節攻入所得33分其中的20分，協助塞爾特人於主場以141:103大炒騎士，在NBA常規賽結束三連敗。

J布朗今場只上陣19分鐘便取得33分進帳，根據NBA.com/Stats，他是自1954/55球季引入24秒計時鐘以來，上陣少於20分鐘的單場得分最多球員。J布朗賽後說︰「我們需要一場勝利。我們已連輸三場，在回到我們主場之下，我們希望能確定我們能以很高的強度上場而我們做到了。」

塞爾特人今戰半場領先騎士73:51，創出今季半場得分新高，在有六名球員得分上雙下大勝一場，其中，K獲加（Kemba Walker ）攻入了21分，艾華士（Carsen Edwards ）及菲斯（Daniel Theis）分別取得18和17分，有八人得分達雙位數的騎士得分最者為攻入13分的薩斯頓（Collin Sexton）。

周日NBA常規賽戰果

溜馬102:107速龍

快艇108:100雷霆

塞爾特人141:103騎士

魔術104:107黃蜂

馬刺121:101巫師

公鹿129:115鷹隊

註︰前者主場

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