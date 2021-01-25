林柏特重返車路士任領隊，短短季半便落台，港超聯天水圍飛馬教練郭嘉諾雖然對其被解僱感到失望，但未能交出成績最終離隊，這亦無可厚非。

郭教練指出，林柏特是車路士班主阿巴莫域治帶領球隊後，助球隊取得佳績的主力成員，他轉任教練後不久重返球會執教，其實是相當夢幻的事情：「相信林柏特是車路士球迷最期待回去領軍的名宿，最終要離隊，對車路士球迷來說難免失望。」

「車路士近年起用多位領隊，林柏特與干地及沙利等前教練，在踢法上最大不同是比較著重進攻踢法；可能因為林伯是進攻球員，進攻上調整較多，進攻數據與前任比較有顯示分別，加多不同元素，這兩季進攻確是有改善。不過，車路士是爭標分子，差不多季季有盃，車路士在林柏特帶隊暫未有成績便成為大問題。」郭教練說。

他補充，林柏特執教後，大膽起用美臣蒙特及譚美阿巴謙為前線重心，上季表現不俗，但他們始終較年輕，未能在重要時刻取得入球，這亦是大問題：「英超近季有不少名將返回曾效力球會執教，如阿迪達接掌阿仙奴，蘇斯克查回歸曼聯領軍，當然還有林柏特教車路士；這些名將重返曾效力球會領軍，成績稍差便傳被炒，成績才是最重要，而車路士人腳充足，每個位置也有兩名球員以上選擇，現在只交出這樣的成績，始終是教練責任，被辭退無可厚非。」

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