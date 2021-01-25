林柏特周一被車路士辭退，一眾藍戰士仍未趕及跟領隊道別，就已經有「仇家」衝出來慶祝。近年遭車路士棄用的英格蘭中場真禾特知道林柏特被炒的消息後，立刻在社交網站上載相片「贈慶」。

「飲水哥」自2017年加盟車路士之後，一直都未受重用，不過與這位英格蘭中場最大「仇口」的領隊，林伯可說是首位。事關自林柏特上季出任車路士領隊後，隨即將飲水哥「趕走」，先後外借到般尼和阿士東維拉。今季季初林伯更將飲水哥「驅逐」出英國本土，外借到土超的下游球隊卡森柏沙。

真禾特周一得悉林柏特遭辭退後，隨即在社交網站上載自己昔日在比賽期間鏟草慶祝的照片，而且照片中的他更是穿着李斯特城的球衣。雖然真禾特未有在社交網站談及任何關於車路士和林柏特的事，不過相片含意相信不難理解。

不過事後就有網民批評真禾特對領隊和球會都欠缺尊重，更有球迷呼籲車路士立即終止他的合約。真禾特其後就在社交網站貼文「補鑊」，指自己上載相片前並不知道林柏特被炒的消息，而他上載這張相片其實只是想表達自己很掛念比賽，他更指自己作為一位球員，對每一位領隊都會保持尊重。

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