接載巴西丁組球隊帕爾馬斯參加一場巴西盃賽的小型飛機周日在起飛時墜毁，機上六人包括帕爾馬斯會長及四名球員全部罹難。

周日遇空難死亡的包括帕爾馬斯會長Lucas Meira，四名球員Lucas Praxedes、Guilherme Noe、Ranule、Marcus Molinari以及機師Wagner。帕爾馬斯發表聲明表示「飛機起飛後在托坎廷斯州航空總會（帕爾馬斯市附近的一個小型機場）的跑道末端墜毁，我們很遺憾地報告當中沒有生還者。」

小型飛機原定要前往大約800公里外的戈亞尼亞，帕爾馬斯將於周一在當地舉行的Copa Verde16強對維拉諾瓦。帕爾馬斯發言人Izabela Martins對《美聯社》表示，該些球員是因為確診武漢肺炎而乘搭私人飛機，而周日是他們最後一天隔離。

2016年，巴西球會查比高恩斯在前走哥倫比亞準備參加南美球會盃決賽首回合前遇上空難，機上有多人遇難，包括19名查比高恩斯球員。查比高恩斯周日在聲明中說︰「很不幸，我們知道這一刻的痛苦是怎樣的，我們希望沒有其他組合要有相同的感受。」

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