巫師因為武漢肺炎防疫規定致未有足夠的至少八名球員下，有六場比賽要延期，周日終於回歸比賽作客馬刺，但該隊雖有韋斯卜克（Russell Westbrook）復出，但這名以經常取得三雙見稱的球星，今仗在得分、籃板與助攻三項數據皆只得單位數進賬，巫師亦在這場NBA常規賽以101:121不敵馬刺，近5場4度落敗。

周日是巫師自1月11日於主場以128:107擊敗太陽以來的首度出賽，因左腿肌四頭肌傷患而缺席了最近兩場比賽的韋斯卜克傷癒復出，惟他11投僅3中，取得9分、8籃板、6助攻，縱然比爾（Bradley Beal）攻入全場最多的31分，但全隊只有三人得分上雙下，第一節最多曾領先10分的巫師仍難逃一敗。

巫師主帥布祿克斯賽後稱︰「對我們來說整個球季都很奇怪，肯定的是，我不認為我會再經歷像這樣的事情。這在一場又一場比賽後發生，我們不能老是想着它，我們必須將它拋諸腦後。我們打了第一場比賽，我為此而高興。」

兩隊在第二節曾六次互換領先，完半場馬刺領先48:47。第三節中段馬刺開始控制戰局並逐漸將比分拉開，在總共有七名球員得分達雙位數下以20分之差戰勝巫師，結束兩連敗，巫師則是在常規賽連續21場作客不敵馬刺，而該隊上一次在客場擊敗馬刺已經是1999年12月11日。

馬刺今場得分最多球員是攻入了21分的米爾斯（Patty Mills），魯尼獲加（Lonnie Walker IV）及艾迪列治（LaMarcus Aldridge）分別貢獻16和15分，D梅禮（Dejounte Murray）則有「三雙」的11分、11籃板及10助攻進賬。

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