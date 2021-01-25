周一英足盃上演最後一場第4圈賽事，目前在英冠包尾的韋甘比主場迎戰英超勁旅熱刺。論韋甘比最為人熟悉的球員，可能是陣中38歲老將，體型非常健碩的前鋒艾堅芬華。自16年便效力韋甘比的艾堅芬華，見證球隊由英乙一路升班到目前的英冠，也是17年韋甘比在英足盃與熱刺鬥得難分難解，幾乎爆冷那場比賽，少數至今仍在陣中的球員。艾堅芬華在今季為韋甘比上陣20場仍未取得入球，因重磅令膝部長期負荷過重有傷，但他為了家中5名年幼子女，仍希望頂多一兩季，踢到40歲才退役。

回溯到16/17球季，熱刺與韋甘比同樣在英足盃第4圈碰頭，當時熱刺在主場出擊卻贏得驚險，半場落後0:2下終以4:3反勝，艾堅芬華在該仗亦以正選披甲。已經38歲的艾堅芬華，在今季隨球隊升班英冠，仍獲領隊恩斯禾夫一定程度上的重用，至今在聯賽上陣了19場比賽，再加上一場英足盃比賽全部都未能為球隊建功。

體重不輕，自然令雙腳尤其膝部負擔甚重，艾堅芬華亦長期受膝傷困擾，但他坦言不能因而停下來。艾堅芬華育有5名子，最年幼只有5歲，而最年長亦不過13歲，他說：「我常要靠服用止痛藥去比賽，但必須要堅持下去，因為我常常會擔心未能給予足夠的東西予我的孩子們。假如我中了彩票發大財，當然可以天天去享受陽光海灘不愁生活，但我必須要積穀防飢，為未來作打算。」

「不少人以為凡是當職業足球員的都是非常風光，但事實卻非如此。只有很少部分球員能夠賺大錢，到35歲時已經賺夠畢生所需，但在低組別聯賽謀生的球員，卻要搏盡去為下一份新合約而努力。我希望可以踢到40歲，即在今季後再多踢一個球季，然而能否成事，也要看我的身體情況，待今季結束後我會再作評估。」

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