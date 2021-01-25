周日英足盃第四圈曼聯主場以3:2淘汰利物浦出局，其中紅魔鬼的奠勝罰球，由來自卡雲尼在禁區頂，被法賓奴泰華利斯從後侵犯所獲得。不過，賽後兩軍球迷甚至球評家，都對這個罰球成立與否持不同意見。

其中前紐卡素名宿舒利亞表示：「後衞從卡雲尼的背後而來，他運用了他的經驗和身體，把皮球控在他的身前，法賓奴的膝蓋從後撞上去，這絕對是一個罰球。」

不過，前阿仙奴名宿伊恩胡禮則不同意舒利亞的說法：「（卡雲尼）他一開始已嘗試倒地，法賓奴所做的對他沒有影響，他正在倒下。」

兩名前英超著名前鋒均意見不一，兩軍球迷自然亦對判決抱有不同的態度，並在網上掀起罵戰。

曼聯球迷留言：

「在任何其他球隊發生，這都不會存在爭議，這是今季最明顯犯規。」

「卡雲尼做到了所有中鋒應該做的事情，保護皮球並嘗試挑戰後衞，這是一個笨拙的犯規。」

「問題應該是，為何法賓奴沒有因為犯規而領第2張黃牌。」

利物浦球迷留言：

「不是犯規。卡雲尼很聰明，未有任何接觸時已開始跌倒，球證在比賽中犯了很多錯。」

「永遠不會是罰球，就像聯賽對般尼那球永遠不會是12碼一樣，球證的標準令人震驚，總是不利衞冕冠軍。」

「不會是罰球喇！就連專家們都談論他是利用經驗，另一個有利曼聯的驚人判決。」

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