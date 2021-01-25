愛華頓周日於主場以3:0輕取處於英冠降班區的錫周三，自2015/16球季以來首度打入英格蘭足總盃第5圈。

愛華頓在英足盃第4圈迎戰位處英冠聯賽榜尾二位置的錫周三，開賽12分鐘已經有李察利臣破網，惟因越位在先，入球無效。29分鐘，卡維特利雲接應安祖高美斯地波傳送後近射得手，取得自12月5日以來的首記入球以及今季的第15個入球，助拖肥先開紀錄。

半場領先一球的愛華頓在下半場繼續向錫周三施壓，59分鐘終於將領先優勢擴大。占士洛迪古斯開出右路角球，李察利臣跳頂入網，愛華頓領先2:0。僅3分鐘後，占士洛迪古斯再開出右路角球，耶利文拿頭槌建功，協助愛華頓以3:0淘汰錫周三，五年來首度晉身英足盃第5圈，下一圈對手將是周一韋甘比對熱刺的勝方。

值得一提是，愛華頓領隊安察洛堤今戰於85分鐘讓16歲零176日的史摩爾（Thierry Small）「地標」入替占士洛迪古斯，前者成為了拖肥隊史最年輕上陣球員，之前的紀錄保持者是巴斯達（Jose Baxter），巴斯達2008年在愛華頓對布力般流浪「地標」時為16歲零191日。

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