阿根廷球王馬勒當拿去年底離世，隨後當局將馬勒當拿之死列作非自願誤殺案處理，其私人醫生路基更被阿根廷警方調查及搜查寓所和辦公室。雖然路基早前曾強調，自己已盡一切能力拯救馬勒當拿，堅稱在治療過程中並沒有任何醫療失誤，表示有人試圖讓他成代罪羔羊。

然而，阿根廷檢察官最新指出，早前搜查路基的寓所時，發現了數份可疑的文件，並懷疑路基曾經偽造馬勒當拿的簽名，以取得馬勒當拿腦部手術前的醫療紀錄。

阿根廷傳媒指出，病歷是由患者專有的，只有他們自己才可以通過簽名文件來取得醫療紀錄，故路基或會因竊取私人文件而被當局起訴。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！