今季以4,000萬鎊加盟曼聯的荷蘭中場雲迪碧克（VDB）未能站穩正選，上陣時間亦不足。周日英足盃，VDB罕有地為曼聯正選上陣鬥利物浦，但66分鐘就早早被換下，般奴費南迪斯（B費）賽後就表示，假如自己是VDB，絕對會為自己在曼聯的處境感到難過。

VDB今季作為曼聯的重點收購，卻未能在球隊充分發揮，大部分時間都為曼聯在盃賽上陣，英超聯賽只有2次正選上陣的機會，近6場更連後備上陣的機會亦沒有。周日英足盃VDB為曼聯正選上陣，可惜未有太突出的表現，下半場66分鐘就被B費入替，最終這位葡萄牙中場更射入奠勝球。

賽後，B費就為VBD在曼聯的處境表示同情：「VDB今仗與我慣常踢的位置一樣，出任進攻中場，他踢得很好，這對球隊非常重要。可是如果我是VDB，在目前的處境我一點也不會覺得高興，不過目前最重要的是他今天的表現，他正在融入和幫助球隊。」

另外，英國傳媒指有球隊考慮到VDB在曼聯的比賽時間不足，有意在今個冬季轉會窗嘗試把他借下。不過，報道指曼聯不打算借走這位荷蘭中場，希望可以保留球隊一定的深度，以應付多線作賽。

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