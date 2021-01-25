西班牙中堅艾利加西亞今季季尾就會與曼城完約，早前有傳他將會在1月重返母會巴塞隆拿，近日曼城領隊哥迪奧拿更開腔指加西亞將會離隊。

20歲的加西亞今季受到傷病和武漢肺炎影響下，各項賽事為曼城只上陣8次，不過，這位西班牙中堅剛在英足盃對車頓咸正選上陣助球隊以3:1擊敗對手晉級。其後記者向哥迪奧拿問道加西亞的去流問題，哥帥直言：「我不認為他會和曼城簽下新續約，我幾肯定他會離開球隊，但是現在離開還是季尾離開就不太清楚，要看看其他球會的意向。」

有指巴塞和其教練朗奴高文都非常希望1月能簽回這位西班牙中堅，但無奈在武漢肺炎疫情衝擊下，球會資金拮据，有指球會未有資金在冬季增兵，故可能需要在季尾待加西亞回復自由身後才能把他簽下。不過，有報道指加西亞個人亦希望可以盡快轉投巴塞，更願意自己拿出200萬歐元，好讓雙方盡快促成協議。

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