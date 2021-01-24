【本報訊】四名香港划艇代表歷史性躋身下月底世界室內賽艇錦標賽（虛擬競賽形式），代表人物是擁有四個世界「滑軌」紀錄在手的陳至鋒，他昨在世錦賽亞洲區資格賽划出6分22秒正，以第1名爭得男子輕量級U23的2,000米世錦賽資格，阿鋒期望在世錦賽划出6分20秒以下時間，並站上世界頒獎台上。

22歲的陳至鋒昨日參賽的賽項共13位艇手參加，只有首名可躋身下月23至27日的世錦室內賽，對手來自菲律賓、印尼、沙地阿拉伯及香港，大家在同一時間在自己的國家或地區進行網上虛擬賽，因疫情關係，阿鋒在「封院」的體院參加的U23 2,000米比賽，留力下仍由頭帶到尾，以6分22秒正第1名獲世錦賽資格。

「今（昨）日我只給自己五分，自己目標是6分20秒內，但比賽有點緊張，加上很久沒比賽，心情又緊張又擔心是否跟得上，亦留力在黃昏的500米比賽。」陳至鋒休息約四小時後，在500米以1分28秒1取得亞軍，雖未能躋身世錦賽，但他坦言滿意不太擅長的500米的表現。

此外，趙顯臻及陳迪麟在男子輕量級2,000米比賽，分別在亞洲區資格賽以6分26秒正及6分33秒7的第1及第2名躋身世錦賽，女子組洪詠甄以7分23秒7第1名入世錦賽。