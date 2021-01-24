周日西甲，巴塞隆拿作客鬥艾爾切，在美斯要停賽下，球隊憑法蘭基迪莊和列基佩治上下半場各建一功，2球小勝艾爾切全取3分，聯賽4連勝兼9場不敗。

美斯因為早前西班牙超級盃決賽領紅，今場仍需要停賽，主帥朗奴高文就派出巴夫韋迪、基沙文和奧士文尼迪比利攻堅。11分鐘，巴塞前場罰球機會，迪比利右腳開入禁區，基沙文飛頂被救；7分鐘後，這位法國前鋒禁區頂位置凌空抽射高出。39分鐘，巴夫韋迪左路傳中，艾爾切守將迪亞高普蘭高解圍失誤，被迪莊門前被射破網，助巴塞半場領先1:0。

換邊得，艾爾切本有機會追成平手，56分鐘，巴塞後場傳球失誤，艾爾切前鋒艾美蘭奴列干尼獲單刀機會，可惜他的施射被達史特根救出，巴塞立刻打反擊，可惜迪比利的射門同樣未能破網。89分鐘，迪莊右路突破後挑傳，後備入替的列基佩治輕鬆頂成2:0，為巴塞鎖定勝局。

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