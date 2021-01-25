車路士炒教練，在「油王時代」是已經見怪不怪的詞語，哪怕這位領隊在上季功績如何彪炳，只要在今季成績未達標，烏紗便是如此容易丟掉。自阿巴莫域治在03年入主車路士，林柏特在周一再次告別這球會，已經是這些年來第10位在任期未完便被辭退的車路士主帥，有統計指油王在這十多年用在遣散主帥的總支出，未計今次要向林伯支付的賠償便已高達1.1億鎊（約11億港元）。

擔任車路士主帥如履薄冰，林柏特在上季英超以有限資源卻收穫歐聯入場券這最重要目標，到今季油王自然對他有更高要求。事實上，雖說車路士近況欠佳，但目前19戰得29分，其實只落後榜首球隊11分，爭標是困難但說無望肯定是太武斷；加上車路士在歐聯與英足盃皆打入16強都有爭冠機會，現階段將林柏特辭退，背後或者有更多其他因素，例如有傳林伯與車路士管理層不和，就棄用全球最高身價門將阿列沙巴拿加，以及一月要求收購迪格蘭賴斯等目標不得要領，促成今日分手局面。不過肯定地說，車路士在油王時代對於主帥表現，永遠都欠耐性；摩連奴為球會贏得英超，翌季照炒；迪馬堤奧更威一圓球會歐聯奪冠美夢，又是在之後一季被辭退。

作為英超時代僅次予曼聯，聯賽奪冠次數第二多的球會，車路士5座英超冠軍獎盃都是在油王時代取得，可能亦因如此，油王亦不介意隨心隨時將領隊裁掉，只要有錢再重建球隊，錦標總會再贏得。這欠缺耐性的常態，首先要付出的代價便是金錢，由摩連奴在07年首次被辭退起，到周一林伯掉烏紗之前，據非正式統計顯示車路士已花掉1.1億鎊用作遣散主帥的賠償，其中在16至18年領軍的意大利主帥干地，球會賠得最多，除了在18年將他辭退後所賠償的900萬鎊之外，干地隨後向車路士球會告上法庭指後者無理解僱，並且獲得勝訟再獲2,660萬鎊，成為英格蘭足球史上最昂貴的一次炒教練。林伯在19年加盟車路士簽訂3年合約，據報當時合約訂明年薪為550萬鎊，今次失業預計獲得車路士約800萬鎊的賠償。

車路士油王時代炒領隊估計支出

07/08球季

被炒主帥（任期）：摩連奴（3年）/格蘭（8個月）

總賠償：2,300萬鎊

08/09球季

被炒主帥（任期）：史高拉利（7個月）

總賠償：1,600萬鎊

11/12球季

被炒主帥（任期）：安察洛堤（2年）/波亞斯（9個月）

總賠償：2,330萬鎊

12/13球季

被炒主帥（任期）：迪馬堤奧（8個月）

總賠償：400萬鎊

14/15球季

被炒主帥（任期）：摩連奴（2年半）

總賠償：830萬鎊

17/18球季

被炒主帥（任期）：干地（2年）

總賠償：900萬鎊+2.660萬鎊法律賠償

總支出：1.1億鎊

資料來源：PriceOfFootball

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