坦帕灣海盜在周日的國家聯盟季後賽決賽以31:26擊敗綠灣包裝者，將會與衞冕的肯薩斯酋長爭奪今屆超級碗，效力海盜的老將布拉迪亦第10次晉身超級碗。

海盜在周日的國家聯盟季後賽決賽，憑四分衞布拉迪共傳出280及3次達陣的優異表現，加上對手包裝者教練拉弗亞比賽末段的戰術失誤，最終以5分之差勝出。布拉迪過去效力新英倫愛國者的20年間曾經為球隊6奪超級碗，今季轉投海盜就隨即協助球隊打入超級碗，有機會爭奪球隊自2002年後的首個超級碗錦標。

海盜將於2月7日與衞冕的肯薩斯酋長爭奪今屆超級碗，酋長在同日的賽事中以38:24擊敗水牛城比爾，隊中的明星四分衞馬可默斯今場亦交出3次達陣，這位25歲的新世代四分衞將會在超級碗與43歲的布拉迪進行正面對決。

另外，今屆的超級碗將會在坦帕灣海盜的主場雷蒙占士球場舉行，令海盜成為NFL史上首支擁有主場之利的超級碗參賽隊伍。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！