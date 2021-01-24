曼城延續近期強勢，上周六英足盃第四圈賽事，半力出擊下，作客英乙球隊車頓咸，有驚無險又過一關，在下半場先失守下，於81分鐘起連入3球，以3:1逆轉躋身16強。藍月全面復蘇豪取10連勝，在各戰線繼續保持爭標機會，爭逐四冠王並非空談。

文：何西

面對英乙排第七的車頓咸，曼城主帥哥迪奧拿派出加比爾捷西斯、菲爾科頓及馬列斯等擔任正選，拿樸迪及艾利加西亞扼守中路，副選門將薩克史提芬把守最後一關。藍月在上半場形勢完全佔優卻無入球，易邊後戰至59分鐘，車頓咸這支低曼城73位的球隊藉一次界外球機會，由萊特掟出「手榴彈」，在曼城禁區內出現一輪混戰，班捷文文迪未及解圍，被前鋒艾菲美爾快腳射入先開紀錄，打破曼城各項賽事長達509分鐘不失球紀錄。

81分鐘起連入3球

哥帥落後下「撳掣」，換入根度簡及祖奧簡斯路，81分鐘終收到效果，簡斯路傳中，菲爾科頓成功搶點在遠柱門前射入扳平。僅180秒後，加比爾捷西斯禁區接應隊長費蘭甸奴長傳，控定後轉身勁射入網反超前。補時四分鐘，根度簡與簡斯路配合後由前者底線傳中，費倫托利斯近門射入助曼城以3:1淘汰對手，晉級下一圈將鬥英冠史雲斯。

自去年11月英超作客不敵熱刺後，曼城至今各項賽事已保持17場不敗，當中近10場更全部取勝，是自2017年8月起連贏11場之後該隊最佳走勢，似乎已徹底走出季初低谷，走勢越來越強。藍月在18/19球季成為英格蘭球壇首支一季內贏得頂級聯賽、英足盃與英聯盃3項本土錦標的球隊，可惜在歐聯功虧一簣，在八強稍具爭議性地被熱刺淘汰出局。該季曼城已被看好有力破天荒成為四冠王，相隔約兩年後，似乎曼城又再有本錢挑戰這壯舉。

周二勢首登英超榜首

曼城目前在四大戰線仍然活躍，最接近錦標的是英聯盃，球隊已打入將於4月上演的決賽，與熱刺爭標；至於在英足盃與歐聯皆已打入16強。英超方面，曼城馬上便要在周二出擊，作客出戰護級分子西布朗，若能將連勝走勢延續便能在今季首次登上聯賽榜首至少一天時間；藍月在上周六英足盃賽事留力出擊，屆時勢必以強陣出戰。歐洲有博彩公司為曼城在今季能贏得多少項冠軍列出一系列盤口，當中藍月若實現終極成功全贏得四項錦標的話，目前賠率為29倍（見附表）。