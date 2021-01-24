近年球壇功利主義抬頭，不少球隊一旦戰績不佳，領隊自然成為其中一名待罪羔羊，其中熱刺時任領隊摩連奴，以往更有「摩三季」的魔咒。然而摩連奴周一英足盃的對手韋甘比主帥恩斯禾夫，雖然留有一頭不羈的長髮，熱愛「夾Band」的他更愛穿皮褸領軍，表面上看似玩世不恭的他，原來是現時英格蘭職業聯賽中，任期最長的主帥。

47歲的恩斯禾夫是「紅褲子」出身，任職中場的他職業生涯大多在低組別球隊打滾，98年加盟溫布頓後，曾錄得10次英超上陣，並曾對紐卡素時梅開二度，協助溫布頓3:3賽和對手，是他職業生涯的最大成就。2012年9月，恩斯禾夫被任命為當時仍在英乙的韋甘比看守領隊，帶領韋甘比逃離降班區域後，2013年4月正式成為韋甘比主帥並宣佈退役。

雖然恩斯禾夫熱愛音樂並是樂隊成員，但無損他的領軍戰績，結果韋甘比在他帶領下一直扶搖直上，上季更在英甲升班附加賽獲勝，帶領韋甘比今季首戰英冠。雖然韋甘比今季戰績欠佳，但執教球隊長達8年多、力壓般尼領隊戴治成為目前英職業聯賽中，任期最長的主帥（見附表），相信韋甘比亦不會輕言辭退這名功勳主帥。

周一恩斯禾夫將要與世界級領隊摩連奴對決，賽前恩斯禾夫亦大讚對手是天生贏家：「有些人或會不喜歡甚至害怕摩連奴，但我是十分尊重他，人們總是不喜歡與眾不同的事情，而摩連奴球員生涯水平不高，卻能在領隊生涯贏得世人的尊重，在多個國家贏得獎盃。」不過領軍風格著重積極進取及高度壓逼的恩斯禾夫坦言，雖然自己喜歡曼城的踢法，但他認為只要能贏出比賽，就沒有所謂正確的方法，對摩連奴的成就甚為尊敬。

現時英格蘭職業聯賽任期最長主帥表

1 安斯禾夫 韋甘比（英冠） 8年121日

2 戴治 般尼（英超） 8年85日

3 約翰高文 阿克寧頓（英甲） 6年127日

4 高普 利物浦（英超） 5年107日

5 馬克谷巴 格連森林（英乙） 4年259日

*截至周日

資料來源：每日郵報

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