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曼聯繼續盃賽轉用後備門將甸恩軒達臣擔正，而上周防守穆罕默德沙拿出色的勞基梳爾繼續正選。中場方面則有不少變動，加盟以來不受重用的雲迪碧克取代般奴費南迪斯任正選，另外格連活特亦獲正選機會，加上卡雲尼攻堅，相信曼聯會踢得比上周作客晏菲路更主動。

而利物浦正選陣容，年輕中堅里斯威廉斯獲高普信任，在這場大戰中與法賓奴泰華利斯合作鎮守中路，而上周中聯賽先列後備的沙拿及羅拔圖法明奴則重返正選，但沙迪奧文尼先列後備，位置由另一位小將居迪斯鍾斯取代，則看表現如何。

曼聯正選陣容：

門將：甸恩軒達臣

後防：雲比沙卡、域陀連迪路夫、哈利馬古尼、勞基梳爾

中場：格連活特、麥湯米尼、雲迪碧克、保羅普巴、拉舒福特

前鋒：卡雲尼

利物浦正選陣容：

門將：艾利臣比加

後防：阿歷山大阿諾特、里斯威廉斯、法賓奴泰華利斯、安德魯羅拔臣

中場：占士米拿、堤亞高艾簡達拿、韋拿杜姆

前鋒：穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、居迪斯鍾斯

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周日英足盃第四圈焦點一戰非曼聯對利物浦莫屬，事隔一周後再次上演「雙紅會」。近期兩軍形勢大不同，紅魔上周中靠卡雲尼及保羅普巴的入球反勝富咸，繼續於聯賽帶頭，而球隊僅12場僅敗於同市死敵曼城腳下，另外隊內包括普巴等眾將狀態不俗，主場料會全力狙擊近期狀態低迷的死敵利物浦。

而利物浦近期狀態平平，最近6場比賽僅贏派出全青年軍出戰的阿士東維拉，而聯賽最近5場比賽未嘗一勝之餘，更只入一球，前線「埃及文明」三人齊齊陷入入球荒。加上上周中聯賽主場不敵般尼，主場68場不敗走勢被破，士氣料有一定打擊，但今仗硬碰死敵，相信紅軍絕不會坐以待斃，務求反底。

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