周一傳出車路士決定解僱林柏特，今季其實只是這位42歲教頭執教的第三個球季，18年帶領打比郡起，2年半的執教生涯亦暫告一段落。

在17年2月退役的林柏特已經開始為教練之路努力，退役後就開始修讀教練課程，18年5月正式與英冠打比郡簽約，展開他的教練之路。當時他亦得到車路士的幫助，借下幾名有潛質的青訓球員到打比郡加強球隊實力，目前一隊的美臣蒙特和湯姆利亦是當季和林柏一起打江山的球員。

當季最受關注的賽事，是英聯盃林柏特領打比郡作客曼聯挑戰「師傅」摩連奴，結果打成2:2後互射12碼淘汰對手晉級，成為一時佳話。球隊當季在聯賽的成績同樣不俗，以第六名完成球季可參加升班附加賽，當時4強要先淘汰列斯聯，可惜卻在決賽不敵維拉無緣升班，但對於首季執教的林柏而言成績已經相當不錯。

該季完結時，由於當時車路士的領隊沙利決定離任前往祖雲達斯，林柏特就成為了大熱的接任人選，最終在19年7月他正式回到車路士擔任領隊，他更成為球隊近20年來首位本土領隊。當季林柏特的挑戰同樣不少，車路士因轉會禁令不能增兵，令球隊只可以重用年輕球員，當時有指其實林柏特只是球會過渡性質的教練。誰不知一眾青訓球員卻掀起一場青春風暴，雖然英足盃決賽不敵阿仙奴，令球隊當季未有獎盃落袋，但在聯賽最終殺上前四保住歐聯參賽資格。

今季林柏更得到球會大力支持，疫情下卻不用擔心財政，花過2億鎊增兵簽入迪姆華拿、夏維斯及薛耶治等新兵，令人認為車路士是爭冠行列，可惜球隊的成績卻不似如期，英聯盃16強出局，球隊在聖誕快車表現失準，接連不敵阿仙奴、曼城和李斯特城，曾一度升上榜首的車路士卻跌至第9位，結果管理層對林柏特失去耐性，即使球隊在英足盃淘汰盧頓晉級，亦決定向他開刀。

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