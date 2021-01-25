疫情前，大家一定有約埋friend兩個落街場射波，亦都多數試過模擬比賽最後幾秒射絕殺球嘅情況當娛樂！佛羅里達大學（University of Florida）嘅美式足球員Clifford Taylor IV就喺學校嘅室內籃球場做呢樣嘢啦，仲upload條片上自己Instagram話想回到過去，重溫細個打籃球嘅感覺喎！條片見到有人幫佢做旁述，但係就要無限加秒數，因為Clifford Taylor IV足足射失4球，射到第5球先入，場面都真係幾搞笑！

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