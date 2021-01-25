英超球會車路士周一宣佈解僱領隊林柏特，本報客席球評家、Now sports足球評述鄭兆聰認為，車路士今季積極增兵，可是近期表現及戰績欠佳，高層沒有耐性及時間，無奈結束短暫執教車路士的旅程。

鄭教練指，車路士上季受轉會禁令影響未能收購球員，球隊重用年輕球員應戰，表現不俗，亦獲好的口碑，打入英足盃決賽惜不敵阿仙奴；然而取得前四後，今季重金簽入迪姆華拿、夏維斯及薛耶治等球員，外界自然對球隊有更大期望。

「車路士今季10月底至12月初表現不俗，踢出悅目足球，但球隊作客連負愛華頓及狼隊後，球員信心受到影響，表現開始反覆，而林柏特近期好些賽事堅持不派個別球員落場，顯示他用人有相當堅持，這亦影響球隊發揮。」

鄭教練指出，球隊前仗在英超作客李斯特城，續以4-3-3出戰，在尼高路簡迪受傷下，林柏特未有安排近期關係欠佳的佐真奴費路擔任防中，而缺少正宗防守中場下，車路士中場線發揮並不理想：「今季新兵迪姆雲拿及夏維斯有潛質，但其實仍然年輕，各方面也未算太成熟，加上要適應英超環境，腳風不順，球員開始有壓力，當球隊陷入低潮逆境，可能要時間才可反彈，可是在此等大球會，高層多數不會有太多時間讓領隊及教練重整球隊，結果只能解約離隊。」

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