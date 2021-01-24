3:2淘汰死敵利物浦出局，對曼聯而言這場勝仗的意義遠超勝利本身，除了繼續足總盃征途，有望挑戰蘇斯克查任內首個錦標外，更重要球隊的心態明顯改變，亦證明領隊蘇斯克查過去一些受到質疑的用人及決定是正確。

上周的雙紅會，曼聯作客未能全取三分已頗為可惜。事隔一周再遇，利物浦更剛被般尼打破聯賽主場不敗金身，絕對是紅魔戰勝死敵的最好時間。這場比賽的重要不言而喻，若面對如此低潮的紅軍仍有任何閃失，對紅魔的打擊可能被歐聯出局更具毀滅性，亦令早前一段強勢失去意義。蘇斯克查深明不能再錯過機會，所以押上格連活特、拉舒福特，以及卡雲尼，更大膽收起般奴費南迪斯，務求要主場擊敗死敵。

比賽走向極為有趣，主場的曼聯甫開賽已有格連活特略為獨食，浪費兩次機會，受壓的利物浦反而靠沙拿先開紀錄。上仗在死守之下，梳爾可以守死沙拿，但今仗兩軍互有攻守，紅軍就靠一次攻守轉換成功偷雞。此後利物浦掌控形勢，但曼聯又靠煞食反擊得手，過程中不論搶走對手腳下球的普巴，抑或轉向的福仔，甚至一控一射的綠木亦值得一讚。過去蘇B多次將普巴放在中場後一格位置屢屢出事，全因這位法國中場防守意識差，而且出腳魯莽，加上持球時間太長，容易失球被打反擊。但近來普巴心態明顯改善，今仗亦恰如其份未有太大出錯，乖巧踎低更是B費射入奠勝罰球的關鍵。儘管各界批評，但蘇B對普巴始終投以信任一票，亦終於得到回報。

下半場領先一球的曼聯可說是全場優勢最明顯的時間，卻因為一次後場組織被紅軍扳平，更令紅軍打起氣勢，幾乎乘勢反先。不過，蘇B一改反應慢的缺點，見對手將「後手」沙迪奧文尼調入，自己亦隨即將「後手」B費調入。過去一年B費征戰過於頻密，狀態下滑在所難免，但入場後一記罰球直入，以及右路傳中予卡雲尼頂中柱已見功架。上仗之後，有數據指B費對Big 6球隊只入過一記12碼，今仗罰球奠勝，以及加盟以來各項賽事射入28球，同期比起任何英超球員都多，似已夠堵住批評者的咀巴。

曼聯並非毫無缺點，防守以及把握力的問題仍是挑戰冠軍過程中必須解決的問題，但過去最為人垢病的心態問題，「揀波踢」問題已經改善，季初屢受批評的連達路夫、梳爾，普巴，甚至格連活特都有表現回報蘇斯克查的信任。贏得冠軍還是言之過早，不過對比其他勁旅，紅魔眼下的確困難以及傷兵最少。蘇斯克查帶隊打出了省招牌一戰，能否打出省招牌一季，相信是曼迷所期待。

文：亨少

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