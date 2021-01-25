AC米蘭球星伊巴謙莫域在Instagram story上載了一張他剃了光頭的照片，但不少網民都質疑照片的真偽，認為伊巴的光頭照只是改圖。

AC米蘭上周六在意甲意外以0:3大敗於到訪的阿特蘭大，39歲的伊巴沒有入球進賬，但他疑似以光頭新look示人，依然成為大眾焦點。職業生涯大部份時間都是長髮，近年多以高高紮起的馬尾造型的這名瑞典球星，在Instagram story上載了自己的光頭照，照片上並寫着「All in」。

伊巴的光頭造型在網上引起一番熱議，有人指其光頭造型似荷李活男星賓京士利，有人笑指他變成施丹，亦有人認為可能是改圖，惟如果是真的他認為伊巴光頭十分好看。有球迷留意到伊巴光頭照有改圖的痕跡，另有球迷指伊巴的照片是假的，「他只是在搞亂我們」。

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