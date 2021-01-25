周日英足盃第四圈賽事，利物浦作客2:3負予宿敵曼聯止步，近7場賽事只曾一勝，狀態極為低迷。賽後利物浦領隊高普雖然對結果感到沮喪，但揚言球隊正循正確方向邁進，「不用擔心我們」。

紅軍近7場賽事之中，包括踏入2021年後的5場比賽，就只曾在英足盃第三圈擊敗過因爆發武漢肺炎疫情，而改派青年軍出戰的阿士東維拉，其餘6場全數無法取勝，聯賽排名滑落至第四位落後曼聯6分之餘，周日更在英足盃被宿敵踢出局。

賽後紅軍領隊高普表示：「首個失球我們沒有太多保護，我們太想要皮球了，事情不應該這樣發生，我們太多球員在（拉舒福特）接球位置。」

「那些失球我們都存在一些犯錯，如果你想在奧脫福勝出比賽，就必須要處於頂級狀態，但我們卻沒有，這不是我們想要的結果，所以感到很沮喪。」

高普續指：「如果你不喜歡現時的困境，你就必須要作出行動去擺脫它，近年我們一直做對的事情，我們現在正朝正確的方向邁進，不用擔心我們，作為一支球隊我們正一起面對及解決問題，我們將嘗試再次勝出比賽，今晚我沒有看到球隊有任何信心問題。」

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