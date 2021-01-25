港超聯復操復賽無期，球隊過去個多月大多在不違限聚令下保持運動量，不過，近日有市民指有球隊到石地場作觸球訓練，而東方龍獅主教練李志堅回應表示，職業足球員需要有常規訓練，為稍後可能復賽做準備。

受武漢肺炎第四波疫情影響，港超聯停賽停操近兩個月；雖然沒有場地，但各隊有安排球員在不違聚令下進行訓練，惟近日有市民向區議員投訴，有球隊到石地場訓練，並要求跟進。

東方主教練李志堅表示，球隊在停操停賽期間有安排球員到不同空曠環境、如公園及緩跑徑分批帶口罩跑步，亦有在保持社交距離下分組進行觸球訓練，他說：「據我所知，其他港超隊也有類似安排，始終職業運動員不可能兩個月完全停操，否則從新做多次季前準備。」

李指出，縱復賽無期，但也要常規訓練作準備：「如繼續停操停賽，除影響各隊今季本地賽，以至出戰亞洲球會賽的備戰，甚至下季因為班主、贊助商等也考慮在內，如情況持續應否繼續支持，這是各隊也面對的嚴重問題。」

標準流浪首席顧問梁守志表示，球隊安排健身，也有到戶外空地踢波，他說：「球員唔可能冇做任何嘢，照樣出糧，亦要保持體能，而現希望足總爭取先回球場復操，再不復操復賽，恐難在約滿前完成賽季。」

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