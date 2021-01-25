周日曼聯在英足盃以3:2擊敗利物浦，紅魔功臣除了後備上陣射入罰球，奠定勝局的中場般奴費南迪斯之外，前鋒拉舒福特今仗貢獻一傳一射更盡顯身價；反觀利物浦雖有穆罕默德沙拿梅開二度，重拾入球狀態，但後防卻持續不穩，今仗正選的19歲中堅里斯威廉斯，卻要為球隊的入球孭鑊。

曼聯正選球員評分（4-2-3-1）

GK：甸恩軒達臣（6.5分）

- 下半場曾勇救阿諾特及沙拿的埋門，力保勝局。

DF：雲比沙卡（7分）

- 成功抵抗利物浦左路的威脅。

DF：域陀連迪路夫（6分）

- 首個失球沒有阻截法明奴的傳送，隨後沒太多犯錯。

DF：哈利馬古尼（6.5分）

- 總是在球隊後場出現，支撐大局。

DF：勞基梳爾（6.5分）

- 上場雙紅會MVP，但今場卻未能凍結沙拿。

MF：麥湯米尼（6.5分）

- 首個失球本來可緊貼法明奴，但整體表現仍很好。

MF：保羅普巴（7分）

- 另一場出色的表現，盡顯大將之風。

AM：格連活特（7分）

- 為曼聯追平比數，面對羅拔臣「獅吼功」仍展示出色射術。

AM：雲迪碧克（6分）

- 表現平平，下半場被般奴費南迪斯取代。

AM：拉舒福特（8分）

- 利物浦無法應付他，夢幻般的傳球交出助攻，隨後更成功單刀破網，貢獻一傳一射屬全場最佳球員。

FW：卡雲尼（7分）

- 在前場很好的支點作用，頭槌攻門中柱欠運。

利物浦正選球員評分（4-3-3）

GK：艾利臣比加（6分）

- 已盡人事，對失球沒有太大責任。

DF：阿歷山大阿諾特（6分）

- 壓得太前，讓曼聯把握他身後空位發揮。

DF：里斯威廉斯（5.5分）

- 與拉舒福特對抗處於下風，亦未能阻止格連活特的傳球，致球隊失了第二球，表現未合符紅軍水平。

DF：法賓奴泰華利斯（6.5分）

- 再一次在中堅位置有出色表現，惜對卡雲尼犯規讓曼聯獲得致勝罰球。

DF：安德奴羅拔臣（7分）

- 進攻很好，但卻數次走甩格連活特，讓對方追平比數。

MF：韋拿杜姆（6分）

- 做好了利物浦控制中場的責任。

MF：占士米拿（7分）

- 以體能及清晰的頭腦，去填補球隊的漏洞。

MF：堤亞高艾簡達拿（6.5分）

- 為利物浦控制比賽節奏，但本應要阻擋般奴費南迪斯射出的罰球。

FW：穆罕默德沙拿（7分）

- 重拾入球狀態，梅開二度。

FW：羅拔圖法明奴（7分）

- 極具創造力，貢獻兩記助攻。

FW：居迪斯鍾斯（6分）

- 意外正選，表現未符合高普及球迷期望。

資料來源：英國《每日郵報》

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