林柏特帶領車路士首季在英超以第四名完成，並打人了英格蘭足總盃決賽，但今季豪花2.3億鎊（約24.6億港元）羅致多名貴價新兵後成績未達預期，目前在聯賽榜只排在第九位，落後榜首的曼聯11分，周日英足盃第4圈以3:1淘汰英冠盧頓並不足挽救這名英格蘭名宿的車仔領隊生涯。

林伯在被車仔解僱後數小時在IG發文「執教車路士，一家很長時間以來是我生命中重要部份的球會是莫大榮幸」，他表示︰「首先我要為過去18個月獲得不可思議的支持而感謝球迷，我希望他們知道這對我的意義。」

「當我接受這職務，我明白在球會困難時期所面對的挑戰。我為我們取得的成就而自豪，為青年軍球員晉身一隊以及有出色的表現而自豪。他們是球會的未來。

林柏特承認「我為今季未有獲得更多時間帶領球會以達到另一層次而失望」，但他亦表示要感謝班主阿巴莫域治、董事局、球員們、教練團和球會所有人的努力，並祝福球隊在未來一切順利。

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