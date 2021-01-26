1月26日是湖人傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）因墜機意外離世一年，作為多年好友的湖人球星勒邦占士（LeBron James）周二比賽前稱，現今世界很多事物已死，但傳奇是永遠不滅。他這天帶領湖人回到克里夫蘭倒戈母會騎士，騎士賽前亦播放一段感人影片向拜恩致敬，最終在占士整晚狂轟46分下，領湖人作客以115:108擊敗騎士，開季10場作客未嘗一敗。

湖人事前已表明，今年望低調度過拜恩離世一年的日子，故紫金兵團將不會有任何官方的悼念活動，球員是役也未被安排穿上拜恩設計的黑黃色「黑曼巴」球衣，官方Twitter上亦未見有關悼念影片。而一眾湖人球員抵達騎士Quicken Loans Arena球場時，未有特別穿起拜恩的球衣，當中占士到埗時，也只是穿着普通運動服裝。倒戈母會賽前，占士回應自己仍在努力接受好友已經離世：「俗語有句話叫『時間會療癒你傷口』，但這場意外對我們來說，仍如當初般是個災難，還需要時間，每個人都有自己的程序，（難過）程度都不一樣，所需時間更不一樣。作為一個朋友，或是我們大家庭中其中一位成員，你能做的就是為對方送上一個擁抱。」

「我們有很多人至今都穿着他的球鞋致敬，我每晚都有戴起24數字的指套，當回到史達普斯，你能看見24在那天花懸掛着，讓他的傳奇繼續傳承下來，現今世界很多事物已死，但傳奇是永遠不滅，他就是那位傳奇。」今仗是占士自2018年離開騎士後，僅第二次回到克里夫蘭倒戈，去年湖人鬥騎士的賽事因疫情取消。賽前他一如既往在觀眾面前進行經典的「拋粉」儀式，騎士也播出一段拜恩與騎士交手的點滴影片致敬，加上今日是兄弟離世周年，拼命的占士第一節已經拿下17分，半場帶領湖人領先65:58。

湖人換邊後一度被騎士追平91:91，但「大帝」下半場再轟23分，成功在第四節末節拉開比分，最終帶領湖人收下3連勝，開季10場作客更全部勝利而回。36歲的占士今場共拿下46分8籃板6助攻，另有2偷球和2封阻，他賽後也說：「勝利的感覺總是很好，尤其當你穿着紫金球衣時。」今場獲17分的隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis）也說：「當他打出如此水平的時候，看着他打球真的很大樂趣，當他第一節已有17還是19分？比賽基本上已完結，他幾乎沒有射失，球場哪個位置都看見他的蹤影。」

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