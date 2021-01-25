荷甲周中開快車，之前講過要長追阿爾克馬爾（AZ、圖），冇令大家失望，周日前列大戰仲可以作客擊敗飛燕諾，唔經唔覺已經聯賽三連勝。周三主場鬥烏德勒支，只係讓平/半，無疑感覺就少咗啲，有啲鬼鬼地，不過信狀態行先，繼續追AZ。

AZ星期日贏飛燕諾真係好有說服力，3度領先下贏3:2，前鋒保亞杜繼續勇，梅開二度，入波增至六個。加上以AZ主場威力，今季只係輸過一場。世界博彩公司平均值方面，AZ主W只係1.86倍，讓平/半低水，個人觀感有啲熱唔透，或者因為往績方面AZ唔係太有優勢，上季主場都只係和2:2，但係AZ始終感覺較為正氣，未知足智彩開唔開「讓球」盤，捧主W仲好分頭。

烏德勒支就位於中游，聯場連贏兩場，不過對手只係鹿特丹斯巴達同荷華高斯兩支中游分子，作客亦只贏過一場咁大把，佢哋之前作客對第三嘅燕豪芬都要輸，今仗都好難拎到分。

榜首阿積士連埋盃賽就四連勝，不過近3場都只贏對手1粒，上仗作客幸運薛達都要讓兩球/兩球半，結果只贏2:1；不過咁，睇返佢哋對幸運薛達場波，攻力真係冇咩問題，施巴斯坦賀拿去到荷甲真係超晒班，上仗只入兩粒多少運氣問題，星期四就返主場，對手係下游嘅威廉二世，應該可以怒炒番一場，[-2]或者[-3]「主勝」冇問題。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。