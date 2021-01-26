曾經效力史雲斯及愛華頓征戰英超的前威爾斯國家隊隊長，現年36歲的中堅艾殊利威廉斯，周二在社交網站宣佈自己正式退役的消息。

這名西布朗青訓產品，最初是在英格蘭非職業聯賽效力，08年3月加盟史雲斯後，協助球隊由英甲升上英超，並與史雲斯征戰英超達5個球季，16年夏天更以1,200萬鎊的轉會費，加盟另一支英超球會愛華頓，但隨著年紀漸大，艾殊利威廉斯近年已經回到英冠效力，去季季尾與布里斯托城解約後更冇班落，最終宣佈退役。

艾殊利威廉斯表示：「考慮到最近收到的報價後，我決定正式宣佈結束職業生涯，我很榮幸能夠在英格蘭各個級別參賽了741場賽場，並曾代表過一些不可思議的球隊出戰，這是一段令人難以置信的旅程，當我與家人回顧時都感到非常自豪。」

艾殊利威廉斯續指，自己能夠以威爾斯國家隊隊長身份，參戰2016年歐國盃四強，是他職業生涯最偉大的成就，他將會對此畢生難忘。

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