周中英超繼續開快車，最 近聯賽收穫六連勝、各項賽事 連贏10場的曼城，作客出戰護級分子西布朗。季初因為狀態飄忽而不被視為爭標大熱的曼城，自從去年11月作客0:2不敵熱刺後越踢越出色。不過此役藍月前場仍有主力缺陣，面對今場勢「泊大巴」的西布朗， 難現大手交易，捧「入球大細」 [2.5球]的「細」。

曼城剛於上周六英足盃第四圈，先失守下以3:1反勝車頓咸，有驚無險晉級，暫時可專注聯賽。藍月上 一次落敗已是去年11月的事，可見球 隊最近勢不可擋，今場造訪西布朗，能全取3分便可登上榜首至少1天時間。曼城今季進攻模式有變，以往經常狂數對手4、5球以上的情況減少， 上輪主場迎戰阿士東維拉，全場28腳射門只得9腳中目標，若不是維拉守將泰朗明斯出現失誤，恐怕藍月亦不一定可以打破僵局。

迪布尼養傷耶穌冇態

另外，藍月今季作客面對修咸頓、錫菲聯及韋斯咸這幾支中游球隊時都踢得非常辛苦，當對手採取防守反擊的戰術時，藍月破密集亦沒有太多辦法。

除了進攻乏力，今季兩名前鋒阿古路及加比爾捷西斯亦因傷及疫情關係，導致狀態嚴重下滑，前者今季於聯賽仍未開齋，最近又因感染武肺繼續休戰； 剛在英足盃取得入球的「耶穌仔」，近 八場聯賽皆沒入球。中場奇雲迪布尼仍要養傷至少一個月，對曼城組織攻勢始終打上折扣，雖然陣中仍有菲爾科頓、費倫托利斯及貝拿度施華等人可頂替其位置，不過作用必不及迪布尼，因此藍月對着急需搶分逃離降班區的西布朗，相信會遇上不少麻煩。

西布朗死守可免多失

西布朗其實於12月時就曾與曼城交手，當時坐鎮主場的曼城當然一直圍攻，不過該仗藍月最終被對手逼和 1:1。事隔一個多月再戰，西布朗已由護級專家艾拿迪斯接手，這支現時排第19的球隊，早前更作客逼和過衞冕利物浦，韌力極強，但考慮到最近9場聯賽只得1勝，此役面對狀態大勇的曼城，相信取一分也收貨。

西布朗首席射手馬圖斯佩雷拉最近2場攻入3球，但此子今季面對Big 6未有進賬，加上藍月最近6輪只失1球，今場主守的西布朗要攻破藍月大門亦非易事。

雖然藍月今場作客被看好，但始終球隊今場有兩位大將缺陣，加上西布朗此前曾令曼城失分，心理或佔優勢， 而且藍月最近入球不多，今場相信只會小勝對手，入球「細」可取。

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