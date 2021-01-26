近況理想的畢爾包周一在西甲迎戰基達菲，雖然開賽1分鐘便失守，但在魯爾加西亞梅開二度協助下，最後以5:1大炒對手。

畢爾包自踏入2021年後五戰僅輸過一場，在西甲以一球僅負巴塞隆拿後，於西班牙超級盃戰勝皇家馬德里，西超盃決賽則戰至加時擊敗巴塞隆拿奪冠，上周四西班牙盃再力克伊維薩聯。周一於主場對基達菲，客軍開賽1分鐘便由古古列拿接應阿蘭拿傳送後頂入而領先1:0，但畢爾包於12分鐘由魯爾加西亞接應蒙尼恩傳送後近射得手而扳平。29分鐘，烏尼紐尼斯在禁區內犯手球，基達菲獲12碼，惟謝美馬達主射被撲出，基達菲錯失再度領先的機會，完半場雙方踢成1:1。

換邊後，畢爾包於50分鐘由阿歷斯比倫古亞射入而超前成2:1，魯爾加西亞則於61分鐘再建一功，加上耶雷艾華利斯及迪馬高斯先後破網，最終大勝基達菲5:1。

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