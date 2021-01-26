EPSN周一報道，NBA正與NBA球員工會（NBPA）討論3月初舉行明星賽的可能性，亞特蘭大則成為可能的主辦地點。

2021年的NBA明星賽周末活動，原定於2月在印第安納波利斯舉行，但因為武漢肺炎疫情持續而取消。然而，據ESPN報道，消息人士指聯盟與NBPA正就有關在3月7日於亞特蘭大舉行、較典型NBA明星賽周末活動大幅縮減規模的一場比賽進行磋商。NBA今季在3月5日至10日為季中的休息時間，其間可以安排進行某種形式的明星賽。

消息人士透露，NBPA會長太陽的基斯保羅（Chris Paul ）支持有關構思，因為此安排可以支持傳統黑人院校（HBCU）以及武漢肺炎疫情援助，而亞特蘭大鷹隊的州立農業球場（State Farm Arena）以及亞特蘭大當地一個傳統黑人院校的體育館均在考慮之列。

消息人士指出，討論集中在精簡的NBA明星賽設想，主要集中在比賽本身，與球迷有關的體驗、如果有的話則很少。

聯盟是於去年11月25日取消原定今年2月12至14日在印第安納波利斯舉行的明星賽，並將2024年NBA明星賽主辦權交給印第安納波利斯，2022年及2023年的明星賽主辦權則分別由克里夫蘭和鹽湖城獲得。

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